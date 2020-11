Biella, il nuovo consigliere Speziga si presenta: “Seguirò con attenzione finanziamenti e trasporti”

Un nuovo consigliere comunale siederà presto tra i banchi della maggioranza guidata dal sindaco di Biella Claudio Corradino, al posto della dimissionaria Anna Crida: si tratta di Arturo Speziga, campano con 70 primavere alle spalle, già funzionario pubblico, in servizio all'Università degli Studi di Salerno e sub commissario prefettizio, nonché Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Giunto a Biella nel 2015 dopo anni trascorsi nella città di Salerno, Speziga si avvicina alla Lega, iscrivendosi al partito guidato da Matteo Salvini nel 2017, ottenendo la candidatura a Biella nelle liste del Carroccio nelle amministrative 2019. “Ho lavorato molti anni in mezzo alle carte – confida il neo consigliere – Ringrazio tutta l'amministrazione per la fiducia che mi hanno accordato. Seguirò con molta attenzione le politiche economiche della città di Biella: in particolar modo, il tema dei finanziamenti europei e regionali e il pacchetto di interventi che arriverà con il Recovery Fund. Uguale impegno lo riserverò per i trasporti e i collegamenti tra Biella e le città di Milano e Torino”.

In attesa di sedere in presenza al consiglio comunale, Speziga prenderà parte alla seduta di lunedì in videoconferenza.