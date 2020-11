I negozi del Centro Commerciale I Giardini di Biella danno il via agli sconti del Black Friday

Il Black Friday arriverà domani ma, al Centro Commerciale I Giardini di Biella, si sente già l’aria di festa e promozioni. Nonostante il periodo di restrizioni imposte e la concorrenza online, il centro commerciale attraverso i suoi operatori offre la possibilità ai clienti di acquistare in presenza, in sicurezza e tranquillità.

Nato in America e diffusosi anche in Italia, il Black Friday si è ormai trasformato da un solo week di promozione ad un’intera settimana di sconti e ribassi. “Le piattaforme di e-commerce, scoperte dalla clientela nel corso del primo lockdown, spesso ci spingono ad acquistare anche beni non di primaria necessità, a discapito del commercio tradizionale; ma la vendita diretta e “di persona” all’interno dei punti vendita ha tutto un altro sapore”, afferma Antonella Rinaldi titolare del punto vendita Yamamay. “Nonostante questo periodo di incertezze e restrizioni, occorre puntare molto sul servizio e sulla qualità del personale con cui si lavora ogni giorno, al fine di dare al cliente una coccola con prodotti e servizi di qualità.”