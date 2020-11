Dal Nord Ovest - Furgone si ribalta in tangenziale, autista deceduto

E' chiusa da questa mattina la tangenziale sud, all'altezza dell'uscita di Nichelino, per un grave incidente, costato purtroppo la vita ad una persona. Il 51enne conducente di un furgone, inizialmente ferito in modo gravissimo, trasportato con l'eliambulanza del 118 al Cto, purtroppo non ha vinto la battaglia per la vita.

Secondo una prima ricostruzione il furgone si sarebbe ribaltato dopo aver sbattuto contro la segnaletica di un cantiere che indicava un restringimento di carreggiata. Un cartellone è volato sulla corsia opposta e ha colpito un'altra vettura. Sulla dinamiche dell'incidente sta indagando la Polizia stradale di Torino.