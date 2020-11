Biellese colpito dal covid si racconta: "Non è una semplice influenza, non sottovalutatelo"

“Ho perso oltre dieci chili, è stato estenuante sotto il piano fisico e psicologico”. A parlare è un 55enne biellese colpito dal Coronavirus durante la prima ondata, il cui vero nome resterà ignoto per motivi di privacy; noi ci limiteremo a chiamarlo Giulio, nome di fantasia. “A inizio marzo sono comparsi i primi sintomi - racconta Giulio a Newsbiella - avevo la febbre a 40° e mi sentivo esausto. Ho chiamato il medico che mi ha dato la Tachipirina. Ma la temperatura non scendeva”.

A distanza di mesi Giulio sta bene, il peggio se l’è lasciato alle spalle ma ricorda lucidamente i momenti più bui: “Dopo varie complicazioni, sono stato costretto a chiamare l’ambulanza che però, visto il periodo, non mi ha portato in ospedale per lasciare spazio ai più gravi”.

“Ti cambia la vita di tutti i giorni, ho avuto paura per mia moglie e i miei figli - racconta il cittadino biellese -. Le informazioni erano carenti e l’assistenza medica difficile a causa dell’emergenza". In chiusura un messaggio rivolto a chi ancora sorvola con superficialità: “È una cosa da non sottovalutare. Febbre alta, perdita di peso e problemi respiratori non sono affatto paragonabili ad una normale influenza”.