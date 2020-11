Apprensione alle 8 di questa mattina in via Rosselli per una 93enne trovata a terra. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco unite all'ambulanza del 118 sono intervenute in soccorso dell'anziana.

La donna è stata trovata a terra a seguito di una caduta o di un malore. Fortunatamente la biellese è apparsa cosciente e arzilla, solo vista l'età, impossibilitata ad alzarsi dal pavimento. In questo momento è sotto l'attenta osservazione dei sanitari.