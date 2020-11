Basso Biellese in lutto, è morto “l'Ernesto del Tennis”

Basso Biellese in lutto per la morte di Ernesto Comella, meglio conosciuto come “l'Ernesto del Tennis”. Aveva 80 anni. Appassionato sportivo e titolare della Trattoria Tennis di Cerrione (punto di riferimento della zona), Comella ha fondato oltre 40 anni fa un circolo costruendo diversi campi di tennis con pavimentazione in sintetico.

Il santo rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Cerrione giovedì 26 novembre, alle 19. Domani, venerdì 27 novembre, avranno luogo i funerali alle 10 partendo dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.