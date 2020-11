Settimana Open da Armonia in Equilibrio, si potranno provare tutti i Corsi Online

La piscina palestra Armonia in Equilibrio vi invita a provare gratuitamente tutti i corsi online presenti all’interno della loro piattaforma, per un’intera settimana di attività fisica direttamente da casa.

In anteprima ecco il planning delle lezioni online 2020-21:

Potete richiedere gratuitamente il link per installare la piattaforma sulla quale è attivo il programma dei corsi. Al termine della settimana di prova, si può scegliere di sottoscrivere uno degli abbonamenti attivi con la formula a voi più indicata o, all’occorrenza, acquistare anche una singola lezione per volta.Per i più esigenti, è attivo il servizio online in Personal Training o in Small Group (2 Persone).

La professionalità, il ricco palinsesto corsi e soprattutto i sorrisi contraddistinguono da sempre le attività del Centro, che in questo periodo difficile potrete ritrovare anche nelle Lezioni Online, in tempo reale.

“Aspettateci a casa Vostra con la certezza, quanto prima, di rivedervi in Via Milano 54 a Vigliano Biellese”.

Per info: www.armoniainequilibrio.com – Cell. 348-008 5486