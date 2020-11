Dorzano, oggi interruzione dell’energia elettrica

Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio pubblico, la giunta comunale di Dorzano ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ampliamento di via San Rocco e dello svincolo di questa strada con via Giovanni Beduglio, che comporteranno una spesa di quasi 28 mila euro.

Nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre, la stessa via Giovanni Beduglio è una delle strade interessate dall’interruzione di energia elettrica dalle 10 alle 17 a causa di lavori agli impianti elettrici del paese.

Le altre zone coinvolte dal black out sono via Volpe, regione Montasso, cascina Santa Caterina, località Casa Serena, regione Dovesio, strada Biella, piazza Battistini e le vie Scaglia, Mosca, Leto, Parrocchiale e Lanza.