Candelo aderisce al progetto Biella solidale

L’amministrazione comunale di Candelo aderisce al progetto di Biella solidale, nato dalla sinergia tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, Consorzio socio assistenziale IRIS, Comune di Biella, i club service Inner Wheel Biella Piazzo e Panathlon unitamente all’impegno di alcuni imprenditori biellesi. Il progetto prevede la possibilità di ricevere dei pacchi alimentari o dei buoni spesa con l’obiettivo di creare un rete solidale che sappia ascoltare le voci più deboli, offrire le soluzioni immediate e quelle permanenti, in sinergia con i Servizi Sociali, le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato già operanti sul territorio.

“In seguito all’accordo con la responsabile del progetto Alice Caberlon, il comune di Candelo in stretta sinergia con il Servizio Sociale Territoriale, l’Emporio Solidale, il Parroco e la Caritas ha individuato i nuclei familiari più fragili per richiedere a Biella Solidale il ritiro dei buoni spesi - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo - La Protezione Civile di Candelo si è resa disponibile a consegnarli direttamente a domicilio alle singole famiglie. In questo momento di emergenza, ogni piccolo gesto ha valenza sociale; inoltre, la creazione di una comunità solidale consente di rispondere a tutti coloro che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Vogliamo rispondere a tutti i cittadini in particolare a coloro che, nonostante le difficoltà, non hanno mai avuto il coraggio di chiedere”.

Il progetto Biella Solidale mette anche a disposizione un recapito telefonico 360.1092505 disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 12, finalizzato all’ascolto delle esigenze dei cittadini.