Ginnastica Artistica Femminile, buoni risultati per le atlete a Torino

Sabato 14 novembre, altro impegno per Ginnastica Biella a Torino. In gara per la Zona Tecnica a Squadre Gold Allieve 2, Giulia Gaggino, Rebecca Cangiano, Warda Shimi e Veronica Pastorato, hanno svolto una buona gara, raggiungendo la 7a posizione. Per questa prestazione, le atlete sono state premiate con l'annessione alla fase nazionale tra le migliori 36 squadre d'Italia, che si svolgerà prossimamente a Rimini nei giorni 4,5 e 6 dicembre 2020. A tutte le ragazze, vanno i complimenti della società ei migliori auguri per ben figurare anche a livello nazional.