Esce “Time Race”, il nuovo singolo dei The Bowman: “Il tempo, un importante strumento per l’introspezione”

È uscito ieri, 24 novembre, il nuovo singolo della band biellese The Bowman. A seguito dell’uscita del secondo singolo “Big Moon”, la band torna in pista con il nuovo brano "Time Race", frutto del lavoro sviluppato in studio nell’ultimo anno, un anno complesso per tutto il mondo della musica e dello spettacolo. Il periodo di stop dovuto alla situazione non ha scoraggiato i The Bowman che, da mesi, portano avanti il progetto dedicato alla produzione del loro primo disco.

“Come ogni brano scritto, anche Time Race ha l’obiettivo di tendere l’orecchio dell’ascoltatore verso il mondo dell’introspezione” spiega Elisa, voce del gruppo, che si è occupata della stesura del testo. “Questa volta il tema centrale è il tempo, rappresentato come un’arma a doppio taglio che può aiutarci a sviluppare il nostro “vero io”, così come a farcene allontanare completamente. In base al valore che saremo disposti a dargli, agli stimoli che abbiamo intorno ed alle scelte che faremo, potremo scegliere se continuare a scappare da lui, oppure a capirne l’importanza; in quest’ultimo caso, può davvero cambiarci la vita”.

Le fasi di registrazione, missaggio e mastering del brano sono state curate da Michael Gario, che conta tra i suoi crediti discografici nomi come Fedez, Irama e Rocco Hunt. Il singolo è online su Spotify e tutte le piattaforme digitali. Per ascoltare il brano: https://bit.ly/TimeRaceTheBowman.