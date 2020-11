Facendo seguito alla convocazione del Consiglio comunale del 20 novembre, si comunica che a causa dell’evolversi della situazione sanitaria, la seduta di lunedì 30 novembre si terrà in videoconferenza e non in presenza al teatro Sociale Villani.

Si comunica inoltre che nel Regolamento, all’ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, viene aggiunto al primo punto dell’ordine del giorno il seguente argomento: - AFFARI GENERALI: SURROGAZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO.