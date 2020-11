Biella, cambio della guardia in consiglio comunale: si dimette Anna Crida

Cambiamenti in seno alla maggioranza del comune di Biella. Anna Crida si dimette dalla carica di consigliere comunale dopo 18 mesi dalla sua elezione: era stata eletta tra le fila della Lega con 39 voti. Al suo posto subentra Arturo Speziga.

“Con rammarico ho deciso di dimettermi dalla mia carica per motivi personali – spiega Crida – Con entusiasmo ho accettato questo delicato compito lavorando per sostenere al massimo l'amministrazione e mettendo a disposizione il mio tempo per migliorare la vita dei cittadini di Biella. Ed è per questo: non potendo adempiere nei giusti modi al mio ruolo in maniera incisiva ai problemi della gente e preferisco fare un passo indietro”.

Parole di ringraziamento dal capogruppo della Lega Alessio Ercoli a nome di tutta l'amministrazione Corradino: “La collega Crida ha affrontato con massima serietà il suo ruolo di consigliere comunale, sempre con grande responsabilità e attenzione alle problematiche della città. E ora, con una sensibilità altrettanto grande, giunge a questa scelta condivisa con il sindaco e con tutti noi. A lei subentrerà una persona dal curriculum notevole che sono sicuro possa contribuire altrettanto bene per la nostra città”.