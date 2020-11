Noi ci siamo: Marco Veronese ci racconta l’esperienza Covid di VER GAS

In occasione della rubrica “Noi ci siamo” dedicata alle aziende durante l’epoca Covid Marco Veronese ci racconta VER-GAS. Direttore di un’azienda da tre generazioni Marco manda avanti il lavoro iniziato da suo nonno nel 1957 a Candelo. “L’azienda è nata come una rivendita di elettrodomestici -spiega Veronese- negli anni si è trasformata in una ditta termoidraulica dove tuttora stiamo portando avanti la terza generazione”.

VER-GAS è un’azienda proiettata nel futuro e promotrice dell’energia rinnovabile con una tecnologia che rispetta l’ambiente e diminuisce le spese. Facendo parte delle categorie costrette ad intervenire per le urgenze, anche all’inizio della pandemia l’azienda è rimasta aperta.

“Durante il primo lockdown i clienti se non per estrema urgenza non ti contattavano, adesso anche per progettare o intervenire su impianti, strutture e caldaie sono più aperti - afferma l'imprenditore-. Fortunatamente l’utilizzo della mascherina sta entrando nella mente delle persone”.

Un aspetto questo, fondamentale nel suo lavoro a contatto con i clienti. Veronese conclude con un forte messaggio per il rispetto delle regole: “Bisogna rispettare le regole che ci sono state imposte altrimenti il virus non riusciremo mai a debellarlo”.