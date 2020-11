Caso Dentix, Cisl Adiconsum: "Il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento"

Le voci di alcuni mesi or sono si confermano nella nota stampa della Cisl Adiconsum. "Si informa che con la sentenza n. 496/2020, il Tribunale di Milano, ha dichiarato il fallimento di Dentix Italia S.r.l. In Italia.Il Tribunale di Milano aveva concesso il concordato preventivo nel luglio scorso, ma la situazione patrimoniale del Gruppo in Italia già nel 2019 presentava un forte indebitamento. Adesso il Foro di Milano assegna ai 'creditori e ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell’adunanza, per la presentazione delle domande di insinuazione'.

Termine per deposito ammissione allo stato passivo fissato nel 18/01/2021. Sia per quanto riguarda l'insinuazione al passivo fallimentare che per quanto riguarda il prestito finalizzato nei confronti delle finanziarie la Cisl Adiconsum ha attivato presso le sedi un servizio legale per fornire supporto ed assistenza. Per informazioni tel. al nr. 333 - 4930799 con orario dalle 16,30 alle 18.