Speciale 25 novembre - L'avvocato Ilaria Sala: "Discriminazione è ostacolo a sviluppo società democratica" VIDEO

In occasione del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, Newsbiella vuole lanciare un messaggio forte e chiaro per sensibilizzare più cittadini possibili su un argomento sempre attuale. Ospite del primo appuntamento dello speciale, che per tutta la giornata vedrà diversi appuntamenti registrati in diretta sulla pagina Facebook di Newsbiella e sul sito newsbiella.it, l'avvocato Ilaria Sala, consigliera di parità della Provincia di Biella e presidente dell'associazione "Non sei sola".

Discriminazione e mondo lavorativo, pregiudizi, progetti e servizi dell'associazione sono i principali argomenti trattati in questa prima puntata. "La discriminazione viola diritti come quello della vita, della salute, della dignità delle donne ed è un ostacolo allo sviluppo di una società democratica" ha dichiarato Ilaria Sala.

Di seguito l'intervista integrale: