Speciale 25 novembre - La Città di Biella unita contro la violenza sulle donne FOTO e VIDEO

Per la seconda puntata dello speciale sul 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Newsbiella ha seguito in diretta l’evento organizzato dalla Città di Biella. Ad aprire la serie di interventi il sindaco Claudio Corradino, seguito dall’assessore comunale alle Pari Opportunità Gabriella Bessone e dal preside del Liceo G&Q Sella, Gianluca Spagnolo. In diretta anche Rita De Lima, in veste di rappresentante del Tavolo Panchine Rosse. Infine, in chiusura della seconda puntata dello speciale di Newsbiella, abbiamo intervistato l’assessore Gabriella Bessone per parlare nuovamente di discriminazione sul mondo del lavoro e dei progetti che l’amministrazione comunale ha messo in campo per fare in modo che l'attenzione sull’argomento rimanga sempre alta, non solo il giorno del 25 novembre.

Di seguito la diretta integrale: