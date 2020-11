Biella - Giornata contro la violenza sulle Donne: la Caserma dei Carabinieri si illumina di arancione

Il 25 novembre 2020, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, avrà inizio la campagna internazionale “Orange the world”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dal Soroptimist International, che prevede lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione delle Istituzioni, della società civile e dei media, colorando simbolicamente di arancione edifici, monumenti e strade.

I Carabinieri di Biella, come l’intera Arma, confermando una volta di più il convinto impegno per la promozione dell'uguaglianza di genere e la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, illuminando di arancione la facciata della sede del Comando di via Rosselli.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella collabora ormai da tempo con il Soroptimist Club di Biella nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé” ed ha ricevuto lo scorso 19 novembre 2019, dall’allora presidente Nicoletta Bertolone Jones, un prezioso kit informatico, estremamente utile per procedere all’escussione della vittima di violenza nel delicato momento della denuncia, in un ambiente familiare, più favorevole e non ulteriormente traumatizzante. Il kit ricevuto è stato consegnato alla Compagnia Carabinieri di Cossato, destinataria del materiale che, in una identica configurazione, sarà prossimamente donato anche alla Compagnia Carabinieri di Biella.