Speciale 25 novembre - Caucino: "Come donne valiamo e abbiamo bisogno di un uomo che valga quanto noi" VIDEO

Si conclude con un ospite d'eccezione la "maratona" di Newsbiella per lo speciale sul 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: l'assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Caucino. Tra discriminazione, prevenzione e progetti a livello regionale, l'assessore ha sottolineato il valore della donna e l'importanza di credere in sé stessa: "Come donne valiamo - ha detto in diretta su Newsbiella - e abbiamo bisogno di avere al nostro fianco un uomo che valga quanto noi".

Ecco l'intervista integrale: