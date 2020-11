Mongrando dice No alla violenza sulle donne

“Le donne non si picchiano...si amano”. Questa la scritta apparsa nella piazza principale di Mongrando e preparata dall'amministrazione comunale in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne.

Oggi, il sindaco Antonio Filoni, assieme all'assessore ai Servizi Sociali Luisa Nasso e al consigliere comunale Giulia Guglielminotti Ghermot ricordano che le donne vanno rispettate e amate perchè come recita il Talmud: “State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime! La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi perchè dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale... un po' più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata”.