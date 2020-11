A tavola con gusto grazie alle "vecchie ricette" della nonna. Oggi Involtini di tonno e acciughe e...

Eccovi un paio di ricette contenute nella "Cucina di una volta, saggezza e buone maniere" il nuovo libro a fascicoli, in omaggio su La Nuova Provincia di Biella in edicola oggi sabato 21 novembre. Oggi vi proponiamo alcune sfiziose ricette che potrete trovare all'interno del giornale in edicola.

Involtini di tonno e acciughe

PROCEDIMENTO Avvolgere in ogni acciuga un pezzetto di tonno, preparare una pastella con la farina, il latte, il burro fuso e il tuorlo d’uovo e un pizzico di sale, montare a neve ben soda l’albume e unirlo al composto. Passare ogni involtino nella pastella e friggerli in olio bollente, scolarli e servirli subito.Ingredienti per 4 porzioni: Acciughe diliscate n 12, Tonno fresco g 350, Farina “00” g 200, Latte ml 200, Burro g 50, Uovo intero n 1, Sale fino, Olio per frittura.

Finti asparagi

PROCEDIMENTO Lessare gli spinaci in acqua salata, scolarli, strizzarli bene e passarli al setaccio, unire il Parmigiano, il pangrattato, la noce moscata, l’uovo e il burro fuso. Formare con l’impasto dei bastoncini su un piano di lavoro infarinato, tuffarli in acqua bollente salata, cuocerli brevemente, scolarli e disporli su un piatto. Condire come per gli asparagi con burro fuso e Parmigiano.

Ingredienti per 4 porzioni: Spinaci g 300, Parmigiano grattugiato g 150, Pangrattato g 100, Uovo intero n 1, Burro fuso g 50, Sale fino, Noce moscata.