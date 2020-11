Croce Rossa Biella - Un "Calendario dell'Avvento Solidale" per coinvolgere tutti i biellesi

"L'idea alla base di questo progetto del Comitato Croce Rossa di Biella è quella di coinvolgere tutta la Comunità Biellese per rendere più solidale questo Natale 2020 -afferma il presidente della Croce Rossa Italiana comitato di Biella, Osvaldo Ansermino-. Invece di pensare a quello che si riceverà, per ogni giorno dell'Avvento, si potrà donare un prodotto che andrà a formare un Pacco Solidale in grado di sostenere una famiglia in difficoltà".

E così "dal 1 al 20 dicembre, seguendo le indicazioni che invieremo giornalmente sui Social Instagram e Facebook, o per chi non può guardando nel calendario qui inserito, verrà svelato il prodotto del giorno da inserire nel pacco creando nelle singole case un angolo dedicato al dono che dal 21 dicembre verrà poi preso in carico dalla Croce Rossa di Biella e utilizzato per rendere più sereno il Natale delle famiglie in difficoltà attraverso il progetto di Biella Solidale" -prosegue il presidente.

Il processo di creazione è molto semplice, si prende uno scatolone e ogni giorno si aggiunge, seguendo la tabella allegata, il prodotto dedicato. Dal 15 dicembre poi si contatta la nostra sede al numero 360.1092508 per accordarsi sulla presa in carico del pacco, che verrà poi da noi consegnato alle famiglie biellesi che a causa della pandemia, stanno soffrendo un momento di difficoltà.

"Tutte le indicazioni necessarie per completare questo dono si possono trovare anche giornalmente su tutti i nostri Social -conclude Ansermino-. Con questo Dono, si potrà contribuire con dare un aiuto tangibile alla nostra Comunità e Insieme rendere più sopportabili le conseguenze di questa emergenza".