Cossato ricorda le donne vittime di violenza, Borin: “Presto una nuova panchina rossa”

“Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed in questa occasione l’amministrazione di Cossato, insieme a tutti i cossatesi, vuole ricordare le donne vittime di violenza e inviare un pensiero speciale alla nostra compianta concittadina Deborah Rizzato, uccisa per mano del suo aguzzino proprio il 22 novembre di 15 anni fa”.

Queste le parole dell'assessore alle Pari Opportunità Sonia Borin, apparse sui canali social del Comune. “Da tempo ormai ricorre questa triste giornata, e la definisco triste perché non dovrebbero esistere giornate per ricordare di non usare violenza contro le donne – sottolinea - Sono sempre troppi in Italia i femminicidi, è sempre troppo diffusa la convinzione che una donna valga meno di un uomo, sono ancora troppe le persone che oggi, quando sentiranno che è la giornata contro la violenza sulle donne, sbufferanno alzando gli occhi al cielo. E’ una battaglia culturale che dobbiamo combattere tutti insieme e che quando vinceremo ci porterà ad essere un Paese migliore e degno della parola “civile”. Questo periodo difficilissimo ha acuito situazioni di difficoltà per le donne vittime di violenza domestica, donne che si trovano ancora più isolate: per loro in Italia è disponibile il numero 1522 contattabile anche su chat senza la necessità di chiamare”.

Borin annuncia poi che “non appena sarà possibile, come abbiamo fatto l’anno scorso, inaugureremo una nuova panchina rossa nella nostra città: un simbolo di vicinanza alle donne vittime di violenza, un ricordo ed un monito per non dimenticare che questo fenomeno è molto più diffuso di quanto non si pensi e che tutti dobbiamo prenderne coscienza ed agire, per cambiare la cultura ed aiutare le nuove generazioni di donne a crescere senza paura”.