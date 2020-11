Mezzana, il Comune cerca un gestore per gli impianti sportivi del laghetto

Nella zona del laghetto di Mezzana Mortigliengo, il Comune intende realizzare un centro polisportivo, con un'area fitness all'aperto, che andrebbe ad affiancare i campi da tennis ed il parco giochi.

Intanto l’Amministrazione cerca un gestore proprio per gli impianti sportivi del laghetto, siti in via Elvo Tempia Valenta “Gim” 1. A questo scopo, sul sito comunale è pubblicato il bando di gara, che indica le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, ed i criteri di aggiudicazione. Entro le 12 di venerdì 27 novembre le offerte, con la relativa documentazione, devono pervenire al Comune (Via Roma n. 1; 13831 Mezzana Mortigliengo) tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero agenzia di recapito autorizzata; oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.mezzanamortigliengo@legalmail.it : in questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente; oppure a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune.

La gara d’incanto si svolgerà il 1 dicembre presso il municipio dove, a partire dalle 15, si procederà con l’apertura delle buste, e poi all’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.