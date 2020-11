Smartika lancia il talent crowdfunding per finanziare gli studi dei giovani

Investire nel futuro dei giovani e nella loro formazione, in particolare sui temi del digitale. Smartika, società del gruppo Sella e la prima a operare in Italia nel settore del peer-to-peer lending, lancia anche nel nostro Paese il talent crowdfunding promuovendo la formazione dei giovani e aiutando gli studenti ad accedere a risorse finanziarie per sostenere i loro percorsi di studio con l’obiettivo di entrare nel mondo del lavoro o di intraprendere un percorso di riqualificazione professionale.

Smartika consente quindi ai suoi prestatori di investire nel settore della formazione, con un duplice obiettivo: da un lato per facilitare l’accesso a risorse finanziarie per i percorsi formativi degli studenti che spesso non sono in grado di realizzare i loro progetti di studio perché non dispongono di capacità di garanzia propria o non sono in grado di far ricorso autonomamente al credito ordinario, dall’altro per diversificare il portafoglio dei prestatori riducendo i rischi in un momento di turbolenza finanziaria.

Per operare in questo ambito la società di peer-to-peer lending ha sottoscritto una partnership con Boolean, tech academy che si avvale di professionisti di alto livello per insegnare le basi della programmazione agli studenti di tutta Italia, trasformando appassionati di informatica in web developer professionisti. Grazie all’accordo Smartika riceve da Boolean le richieste di finanziamento degli studenti interessati e viene effettuata una valutazione interna delle informazioni fornite dagli studenti e sull’employment rate.

Il finanziamento viene quindi erogato dai lender che decidono di finanziare prestiti in questo ambito. Un investimento nell’istruzione, dunque, che risponde all'esigenza di formare professioni innovative e, più in generale, un investimento nei giovani talenti del futuro affinché possano affrontare le sfide di un mercato del lavoro che si trasforma sempre più rapidamente. La nuova soluzione è stata sviluppata da Smartika, in collaborazione con la piattaforma di open banking del gruppo Sella, Fabrick, e con Quid Informatica, fornitore di Qinetic, innovativo prodotto per la gestione dei processi del credito, che costituisce la piattaforma operativa ed amministrativa.

Boolean è la prima tech academy in Italia ad offrire un corso online full time di sei mesi per diventare Full Stack Web Developer e vanta il 98% di employment rate. Nata nel 2018, l'accademia si ispira al concetto dei bootcamp americani, associando i metodi di apprendimento intensivo frontale a tutti i vantaggi dell'insegnamento da remoto.