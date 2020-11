A Mottalciata lavori di riasfaltatura in via Martiri. In arrivo anche tre dossi rallentatori

Hanno preso il via ieri, 23 novembre, i lavori di riasfaltatura di via Martiri della Libertà a Mottalciata. Per l'intervento, che dovrebbe concludersi entro fine settimana, sono stati investiti circa 50mila euro. A tal proposito, Atap informa che in corrispondenza dei tratti chiusi le corse interessate dalle linee 420 (Cossato - Mottalciata - San Silvestro), 511 (Crevacuore - Vaidilana - Mottalciata - Torino) e 552 (Pray - Valdilana - Cossato - Mottalciata - Vercelli) transiteranno lungo la SP 232, con possibili ingresso e uscita dal paese tramite via Moricco (municipio), via degli Alciati (bivio da Candelo - Baraggia) e via delle Piane (zona industriale).

"Oltre alla riasfaltatura - spiega il sindaco Roberto Vanzi - installeremo tre dossi per moderare la velocità in via Martiri, dove spesso le auto sfrecciano senza rispettare i limiti. A breve procederemo anche con l'inserimento di alcuni canali di scolo a bordo strada in Canton Drumma, dove l'alluvione ha allagato diverse vie. Per questo intervento di messa in sicurezza abbiamo investito circa 15mila euro".