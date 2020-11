Viverone, banda musicale rinuncia a contributo. Sindaco: “Devoluto a scuole per apparecchiatura sanificazione”

Bel gesto di solidarietà a Viverone. La banda musicale del paese ha comunicato al Comune che intende rinunciare per l'anno in corso al contributo annuo di 2mila euro, a fronte delle manifestazioni ufficiali prestate al Comune.

“Una decisione presa in quanto quest'anno, per effetto del Covid-19, le manifestazioni sono sospese – spiega il sindaco Renzo Carisio sui canali social - Il Comune ha deciso di devolvere questo contributo alle scuole di Viverone per l'acquisto, tramite l'Istituto comprensivo di Cavaglià, di una apparecchiatura per la sanificazione delle scuole”.