Covid, Cirio: “Rt scende a 1.1 e diminuzione di nuovi casi. Siamo su strada giusta ma prudenza”

Aggiornamenti importanti dalla regione Piemonte sulla situazione Covid. A darne comunicazione lo stesso presidente Alberto Cirio sulla propria pagina Facebook: “Condivido con voi il rapporto della settimana appena conclusa sul contagio in Piemonte predisposto dal nostro Dipartimento Malattie ed emergenze infettive. L'Rt a 1.1 che scende nettamente dalla settimana scorsa quando era a 1.37; diminuzione di nuovi casi con media della settimana 3444 / die, vs 3955 / die nella settimana precedente; diminuzione della percentuale di tamponi positivi (16.6% vs 22.8 e 22.4% nelle due settimane precedenti); flessione della crescita dei ricoverati, con probabile raggiungimento del plateau e diminuzione netta del carico totale e del carico Covid sui Pronto Soccorso”.

Per Cirio “sono tutti dati positivi ed incoraggianti, perché ci dicono che siamo sulla strada giusta per uscire da questa crisi. Ma ci vuole prudenza e dobbiamo continuare a lavorare, giorno per giorno, affinché questi sacrifici non vengano vanificati. Grazie ai nostri operatori sanitari e grazie a tutti voi che contribuite con il vostro senso di responsabilità. Insieme ne usciremo”.