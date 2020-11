Coronavirus, rallentano positivi nel Biellese: comuni Covid free risalgono a 4. Ecco la mappa aggiornata dei contagi

Dopo settimane di crescita continua dei casi positivi nel Biellese, comincia a rallentare la corsa del Covid-19 in molti comuni, come si vede dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia sul territorio.

Alcuni dati confermano il trend attuale: ad esempio i comuni liberi dalla presenza del coronavirus sono risaliti dai 2 di settimana scorsa ai 4 attuali. A Rosazza e Villanova Biellese si aggiungono, infatti, Piedicavallo e Callabiana. Ma non solo. 48 comuni hanno visto diminuire il numero dei casi positivi e, in alcuni casi, sono rimasti uguali rispetto a sette giorni fa come Camburzano (26), Cavaglià (38), Graglia (14) e Verrone (24).

A questo si aggiunge che in molti comuni popolosi le cifre sono in discesa, a conferma del trend negativo: Biella passa dai 627 casi positivi di settimana scorsa ai 605 attuali così come Candelo (da 101 a 100), Cossato (da 216 a 200), Gaglianico (da 67 a 65), Lessona (da 65 a 60), Occhieppo Inferiore (da 64 a 49), Pollone (da 24 a 17), Ponderano (da 64 a 46), Quaregna Cerreto (da 31 a 25), Ronco Biellese (da 36 a 27), Sordevolo (da 15 a 11), Valdengo (da 32 a 29) e Vigliano Biellese (da 110 a 99).

Cresce a piccoli passi la curva in altri comuni, con leggeri rialzi all’interno dei propri confini come Crevacuore (26), Mezzana Mortigliengo (18) e Pray (38) . Gli unici territori che vedono, invece, un incremento importante sono Coggiola (che passa da 21 a 30), Masserano (da 25 a 39) e Valdilana (da 75 a 92). Sotto i 10 casi restano ben 25 comuni, come settimana scorsa.

I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, lunedì 23 novembre.