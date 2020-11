A Sordevolo arriva la rete in fibra ottica

In queste settimane la Open Fiber Spa sta provvedendo alla realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica sul territorio di Sordevolo, dove è presente un incaricato della società, che sta raccogliendo le autorizzazioni dei cittadini alla posa dei cavi sulle facciate di edifici privati, ed all’effettuazione di scavi in aree private.

“Per il nostro territorio comunale, -precisa il sindaco Alberto Monticone - l'incaricato si chiama Gianfranco Giovinazzo ed è dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Confido nella disponibilità delle persone che saranno contattate per poter realizzare prima possibile la rete in fibra ottica a beneficio della cittadinanza”.

Il Comune informa che l’ufficio tecnico è a disposizione per qualsiasi informazione relativa all'opera, contattando lo 0152568103 (interno 2), oppure scrivendo mail a tecnico@comune.sordevolo.bi.it