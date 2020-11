A Netro si rinnova il servizio della spesa a domicilio per i cittadini in quarantena

Si rinnova anche a Netro il servizio messo a disposizione del comune per coloro che a causa della quarantena non possono uscire di casa. Per ricevere la spesa, i farmaci o altri beni di prima necessità a domicilio è sufficiente telefonare in comune o direttamente al sindaco Tiziana Pasquale.

"Tutte le mattine contatto i cittadini più anziani o che vivono da soli per sapere come stanno e se hanno bisogno di qualsiasi cosa" spiega il primo cittadino. "Fortunatamente, nel nostro paese non ci sono stati casi gravi: una persona è stata ricoverata nei giorni scorsi a Vercelli e un'altra si trova attualmente all'ospedale di Ponderano ma a breve dovrebbe essere dimessa. Abbiamo tante famiglie in isolamento volontario, ma si tratta di cittadini che sono soltanto entrati in contatto con persone positive. In questa seconda ondata, anche la nostra Rsa è stata risparmiata dal virus. Abbiamo avuto anche diversi positivi tra i cittadini più anziani, ma per nessuno di loro è stato necessario il ricovero. Speriamo che la situazione continui a rimanere stabile e che i nostri due concittadini attualmente in ospedale si rimettano presto".