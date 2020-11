Cossato, al Liceo conferenza online con Alice Pistono sulle scoperte delle scienziate Premio Nobel chimica

Siamo in lockdown e tutto avviene a distanza, quindi è tempo di inventarsi nuovi modi di comunicare: così venerdì si è tenuta la prima intervista/conferenza online nella storia del Liceo di Cossato. Quattro studentesse nel ruolo di intervistatrici e un’ospite, Alice Pistono, in collegamento dalla Francia per discutere con un centinaio di studenti. Tema principale e filo conduttore dell’intero discorso il metodo CRISPR-Cas9 che ha regalato pochi giorni fa il Nobel alle due scienziate che l’hanno scoperto.

Ex-allieva del liceo del Cossatese e Vallestrona, Alice ha proseguito il suo percorso di studi all’estero, in particolare a Londra, dove ha conseguito una laurea in genetica per poi acquisire diverse esperienze sul campo. Alice ci ha parlato di un argomento a lei molto caro dando prova di quanto le informazioni complesse raccolte negli ultimi possano essere presentate in modo comprensibile.

CRISPR non è altro che l’acronimo di ‘Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats’, in parole povere ‘parti del codice genetico ripetute molte volte’; questo metodo, scoperto negli anni ‘90, è un meccanismo utilizzato dei batteri per riconoscere ed eliminare elementi esterni che potrebbero danneggiarli.

L’aggiunta all’acronimo di ‘Cas9’ si presenta solo nel momento in cui le chimiche Emanuelle Charpentier e Jennifer Doudna congiungono le proprie intuizioni utilizzando questo ‘enzima’ per riconoscere e tagliare la parte del nostro DNA che presenta errori ed aggiungerne un’altra corretta. Da quel momento la fantasia degli scienziati ha iniziato a correre. Sono apparse possibili prospettive prima impensabili: cure per malattie genetiche che causano sofferenze, con l’eliminazione di errori nel DNA. I sogni corrono, ma purtroppo i primi esperimenti dimostrano che si presentano limitazioni nei confronti di pazienti in cui, insieme a malattie genetiche, sono presenti altre patologie i cui sviluppi non sono ancora certi.

Altra prospettiva è quella della lotta ai tumori, ma anche qui l’esito è incerto: sembrerebbe che questo metodo, se perfezionato, possa riconoscerne la presenza in un organismo, ma anche accrescere il rischio che ne crei altri. In Italia purtroppo, a differenza dell’Unione Europea e degli USA, la sperimentazione è ancora indietro e la tecnica della CRISPR-Cas9 rimane ancora molto poco conosciuta. Oltre alle domande proposte dalle quattro redattrici del giornalino scolastico, diverse sono state anche le domande da parte del ‘pubblico’ che ha continuato a tener vivo l’interesse fino al termine dell’incontro.

“Per noi è stato una soddisfazione vedere come l'idea di queste interviste, nata poco più di un mese fa, si sia trasformata in poco tempo in realtà – spiegano – Nelle prossime settimane avremo altri incontri, sui percorsi STEM all’Università, sui diritti delle donne, sull’arte al tempo dei coronavirus e su altri temi ancora”.