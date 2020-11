Le migliori app per Smart TV

Se desiderate acquistare un nuovo televisore con funzioni Smart, probabilmente vi starete chiedendo quanto ne valga veramente la pena. Prima di tutto vi consigliamo di puntare su uno con sistema operativo Android in quanto potrete avere a disposizione una vasta gamma di app per l’intrattenimento multimediale, sia per quanto riguarda la musica sia per i video. In secondo luogo l’OS di Google si rivela molto veloce, permettendovi di navigare nel menu e selezionare le funzioni più velocemente.

Per quanto riguarda le app, noi di http://nafura.it abbiamo creato questo articolo per aiutarvi a scoprire quali sono le più usate e apprezzate, in modo da poterle immediatamente scaricare e provare non appena avrete montato il vostro nuovo Smart TV in casa vostra. Alcune saranno subito disponibili, mentre altre dovrete scaricarle dall’apposito negozio online.

Netflix

Una delle ragioni principali che spingono gli utenti a scegliere le Smart TV. Netflix è una piattaforma on demand ormai famosa in tutto il mondo per la produzione di serie TV e film di successo. Per poter accedere ai contenuti occorre abbonarsi al servizio che prevede un pagamento mensile. Una volta abbonati potrete avere a disposizione tantissime serie e film di alto livello, da vedere ogni volta che vorrete.

L’interfaccia semplice e intuitiva vi permette di cercare i contenuti liberamente e di creare una vostra ‘playlist’ personale in modo da poter vedere quelli più interessanti. Un algoritmo si occuperà di consigliarvi le serie TV, i film e i documentari più adatti ai vostri gusti, quindi avrete sempre una vasta scelta di prodotti. Ogni settimana inoltre verranno aggiunti nuovi contenuti inediti. Un altro vantaggio è la possibilità di creare più di un account, così potrete condividere l’abbonamento con amici o parenti, oppure usare Netflix su più di un dispositivo.

Amazon Prime Video

Diretto concorrente di Netflix, Amazon Prime è partito alla grande grazie a serie TV di altissima qualità, in grado di fare invidia alla concorrenza. Non dovrete però scegliere tra Netflix e questa piattaforma, infatti con uno Smart TV potrete scaricare entrambe le app per accedere ai contenuti.

Anche Amazon Prime Video richiede un abbonamento mensile, il vantaggio però è che vi permette di accedere anche ai servizi di spedizione Amazon Prime e ad Amazon Music per lo streaming dei brani musicali. Uno dei difetti della piattaforma sta nella sua interfaccia lenta e spesso difficile da navigare, sebbene i recenti aggiornamenti l’abbiano resa un filo più leggera.

Disney +

Il colosso statunitense negli ultimi anni ha acquistato due grandi marchi dell’intrattenimento: Marvel e Lucas Films, accaparrandosi così i diritti dell’ormai famosissima saga di Guerre Stellari e dei supereroi della cosiddetta ‘casa delle idee’. La Walt Disney Company ha quindi ben pensato di creare la sua personale piattaforma streaming, mettendo a disposizione tutti i contenuti targati Marvel, Star Wars e Disney.

Uscita a ridosso della pandemia, Disney + fa un po’ di fatica a restare al passo dei succitati concorrenti, soprattutto per quel che riguarda la disponibilità di nuovi contenuti (che al momento sono poco interessanti). Resta però il fatto che potrete vedere tutti i classici Disney e i nuovi film animati come Frozen e Frozen 2, oltre a fare delle gran maratone dei cinecomic Marvel e Star Wars, nonché video esclusivi come i dietro le quinte o i ‘making of’.

Notevole la presenza della serie The Mandalorian, dedicata al mondo di Guerre Stellari, così come i bellissimi documentari. Se siete appassionati Disney o avete dei bambini, questa piattaforma è davvero ottima, chiaramente però dovrete pagare un abbonamento.

YouTube

L’app di YouTube per Smart TV vi permette di vedere video musicali, di intrattenimento e seguire i vostri canali preferiti sullo schermo del vostro televisore, mentre siete comodamente seduti sul divano. Funziona proprio come quella sul web, con comandi ottimizzati per il telecomando e quelli vocali disponibili se il vostro Smart TV supporta Android e l’assistente Google. Su YouTube potrete anche noleggiare film, ideale per una serata in compagnia della propria famiglia o con gli amici.

Spotify

Il servizio di streaming musicale più famoso è disponibile anche su molte Smart TV, ideale per ascoltare i vostri artisti preferiti direttamente dal vostro televisore. Se avete un impianto audio Hi-Fi oppure un Home Theatre, potrete avvalervi della potenza degli speaker e del subwoofer per migliorare notevolmente la qualità audio dei brani. Una soluzione perfetta per le feste o per mettere un po’ di musica mentre vi rilassate in salotto, scegliendo tra l’ascolto gratuito (con pubblicità) o la sottoscrizione di un abbonamento mensile.