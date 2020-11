Black Friday: gli affari online volano alto

Gli acquisti on line sono aumentati vertiginosamente nell'ultimo anno. Gli italiani hanno scoperto l'innovativo sistema di fare shopping stando comodamente seduti sul divano. Il successo delle vendite online è sicuramente cresciuto con il recente lockdown ma si ricollega certamente anche alla possibilità di acquistare articoli a prezzi vantaggiosi in particolari periodi dell'anno. Vediamo, quindi, come si può approfittare delle offerte on line per trovare l'articolo preferito ad un prezzo ribassato.

Black Friday: affari online garantiti

Il Black Friday è un ormai un evento atteso da milioni di italiani che hanno imparato rapidamente a fare acquisiti online. Il fenomeno ha conosciuto una notevole espansione, sostenuto e rinforzato appunto dalla crescita degli acquisti sul web. L'origine del Black Friday è da ricercare nell'usanza americana di dedicare il giorno successivo a quello del Thanks Giving allo shopping sfrenato. In questa giornata, i negozi offrono la merce a prezzi particolarmente scontati e la gente impazzisce letteralmente per trovare gli articoli desiderati. Il fenomeno, passato in sordina per molto tempo, ha trovato larga applicazione negli ultimi anni tra i negozi di e-commerce. Già dalle settimane precedenti, i siti con store online sponsorizzano queste giornate come le migliori per concludere affari online.Shopalike.it, ad esempio, è una vetrina virtuale dove è possibile visionare i migliori prodotti di abbigliamento, arredamento e articoli per la casa. Le categorie in sconto durante il Black Friday sono parecchie: moda uomo, moda donna, calzature, sport e, perfino, gli accessori. A partire già dallo scorso 16 novembre si è aperta la caccia alle offerte esclusive su prodotti dei migliori brand presenti sul mercato.

Attraverso l'iscrizione alla newsletter, inoltre, si rimane aggiornati sulle offerte correnti per fare affari online. Questa è una promozione a cadenza annuale in cui lo shopping online trova la sua massima espressione.

Italiani e consumi: lo shopping online è diventato una moda

Lo shopping online è sempre piaciuto agli italiani. I clienti più assidui sono sempre stati i più giovani. La loro dimestichezza con gli strumenti informatici e smartphone era alla base della loro abitudine a fare acquisiti negli store virtuali. Recenti statistiche, però, hanno messo in evidenza, oltre che l'aumento esponenziale della curva, anche un aumento dell'età media degli acquirenti. Rimanere a casa è servito da incentivo a utilizzare il computer per fare la spesa online ma anche per acquistare beni mediamente durevoli: abbigliamento, accessori, attrezzi per lo sport. Il 70% degli italiani di età compresa tra i 18 e 65 anni si è lasciato andare all'acquisto di almeno un prodotto attraverso la rete degli store online. La voglia di e-commerce è volata in alto grazie alla facilità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione, come i carrelli virtuali. Le contenute spese di spedizione e la celerità delle consegne hanno contribuito a suggellare il successo dello shopping online. A quanto pare, la possibilità di fare acquisiti online 24h su 24 attrae una vasta fascia di popolazione che può scegliere comodamente da casa i prodotti necessari a soddisfare i propri bisogni.

Lo shopping ha subito un'evoluzione senza precedenti. Le conoscenze informatiche e la voglia di scoprire prodotti sempre nuovi attraverso un semplice click sono le basi su cui poggia la vendita online. Gli e-commerce sostituiscono, in parte, i negozi fisici incentivando la vendita attraverso straordinarie promozioni a tempo come appunto il Black Friday, diventato un fenomeno di massa.