Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, Renzo Chinea, 74 anni residente a Cavaglià, è deceduto ieri sera nella sua abitazione intorno alle 19,30.

L'uomo era già affetto da diverse problematiche e il medico legale, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per un attacco cardiocircolatorio. La salma di Chinea è poi stata consegnata alla famiglia. In via Vercellone sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.