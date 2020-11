Spento il rogo a Civiasco, in azione anche il Dos dei Vigili del Fuoco di Biella

Sono terminate nel pomeriggio di oggi, 23 novembre, le operazioni di spegnimento dell'incendio di sterpaglie divampato ieri a Civiasco. Al momento, il danno non è ancora stato quantificato ma ha probabilmente superato i due ettari di estensione in una zona impervia di località Fontana di Mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno subito bloccato il fronte del fuoco impedendo alle fiamme di avvicinarsi alla strada. Il vento e il sottobosco secco hanno spinto le fiamme verso l’alto in zona molto rocciosa. In azione anche gli AIB di Civiasco, Varallo e Valduggia, insieme ai Carabinieri della Forestale. A supporto di tutte le forze scese in campo anche il Dos (direttore operazioni spegnimento) dei Vigili del Fuoco di Biella.

