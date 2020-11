Mottalciata piange la scomparsa dell'82enne Benito Stievanin

Comunità di Mottalciata in lutto per la morte di Benito Stievanin, che si è spento nella notte a 82 anni. Padre del direttore della Banda di Mottalciata, Marco Stievanin, era molto conosciuto in paese, dove viveva da decenni dopo essersi trasferito nel Biellese dal Veneto. Benito era anche padre di Marisa Stievanin, 40enne di Occhieppo Inferiore e mamma di due figli stroncata da un male incurabile a ottobre 2018. Poco tempo dopo era mancata anche la mamma e moglie di Benito, Anna. Oltre a Marco, piangono la scomparsa dell'82enne l'altra figlia Monica e i nipoti Nicolò, Luca e Matteo.