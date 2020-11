Biella, scontro tra auto alla rotonda di via Cottolengo: traffico rallentato

Traffico rallentato alla rotonda di via Cottolengo, a Biella, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, 23 novembre, tra due veicoli. All'origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e la viabilità e il carro attrezzi per la rimozione di uno dei veicoli, rimasto gravemente danneggiato.