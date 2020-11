Porte aperte al CNOS-FAP di Vigliano per tutti gli studenti di terza media

Se il Covid ci chiude in casa il CNOS-FAP di Vigliano Biellese apre le porte proponendo due momenti in cui tutti i giovani che stanno frequentando il terzo anno della scuola media potranno incontrare i formatori del Centro, visitare i laboratori e ricevere ogni informazione circa i percorsi proposti nella scuola salesiana di Vigliano.

Le porte del Centro di Formazione si spalancheranno il 5 dicembre ed il 9 gennaio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 ma sono aperte fin da subito per tutti coloro che desiderano. E' possibile, a tal fine, contattare la Segreteria del Centro per concordare un appuntamento anche in videoconferenza per ricevere tutte le informazioni necessarie scrivendo una mail a segreteria.vigliano@cnosfap.net oppure telefonando al numero 015 81 29 207.

Sono quattro gli indirizzi tra cui i giovani biellesi potranno scegliere il proprio percorso formativo. Si tratta di percorsi in ambito Meccanico, segnatamente meccanica industriale e di precisione; Elettrico ed in particolare impiantistico civile e industriale; Termoidraulico relativamente all'ambito energetico e del Benessere con il tradizionale indirizzo per acconciatori. Tutti i percorsi hanno durata triennale con la possibilità di accedere ad un quarto anno per l'ottenimento del diploma professionale.

Ogni percorso prevede l'erogazione di unità formative comuni a tutti gli altri indirizzi di studio, per questo gli allievi al termine del percorso di studi che culminerà con la qualifica professionale, potranno proseguire la propria formazione all'interno dei percorsi di studio tradizionali. Ciascun percorso prevede un consistente numero di ore relative alle competenze professionali svolte anche all'interno dei laboratori in attività pratiche. Al terzo anno gli allievi saranno impegnati in percorsi di stage presso aziende del territorio. Questa componente esperienziale consentirà a chi la frequenterà di acquisire competenze specifiche gettando le basi per il proprio futuro professionale.

Da sempre il CNOS-FAP di Vigliano Biellese vanta risultati egregi in termini di accompagnamento all'inserimento lavorativo per i tanti giovani che si affidano alla formazione professionale salesiana per costruire i proprio futuro. Per questo e per il valore dell'educazione salesiana, che tanto è apprezzata in ogni ambito della nostra vita sociale, aspettiamo giovani e famiglie per contribuire in un momento tanto importante nella vita dei ragazzi.