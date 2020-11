Mattoncini in casa, al via a Mongrando concorso per piccoli e grandi costruttori Lego

I mattoncini Lego di nuovo protagonisti assoluti a Mongrando. Da qualche giorno la Pro Loco di Mongrando è al lavoro per organizzare la 2° edizione del Monbricks, prevista per la giornata del 13 dicembre, in concomitanza della 7° edizione di Mongrando Sotto l'Albero. In attesa di capire come si svolgerà la manifestazione, è partito Mattoncini in Casa, il concorso per piccoli e grandi costruttori: fino al 6 dicembre si potrà prendere parte al contest realizzando un'opera interamente costruita in mattoncini colorati, dando sfogo alla propria fantasia.

“Per iscriversi e avere informazioni si può inviare un messaggio o chiamare al numero 351.8285652 ogni giorno dopo le 18 – scrive sui social la Pro Loco - Il 22 dicembre, una giuria di esperti del settore, decreteranno la migliore opera per ciascuna fascia d'età. Verranno prese in gara le opere che, una volta iscritte, verranno inviate da visionare attraverso foto e/o video tra il 13 al 20 dicembre via web”.