Viverone, pulizia delle rogge invase da rovi e erbacce. Sindaco: “Grazie a Forestale della Regione”

Interventi in corso nel territorio di Viverone. La squadra Forestale della Regione Piemonte sta operando per la pulizia delle rogge che, in caso di forti piogge, assicurano un regolare deflusso dell'acqua verso le rive del lago.

“Queste zone erano invase da rovi ed erbacce, la cui estirpazione ha richiesto un notevole impegno – spiega il sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune - Non sono solamente questi i lavori effettuati dalla squadra. Sono state inoltre pulite a più riprese le strade e la passeggiata erbosa lungo il lago, oltre alla pulizia di diverse strade bianche del territorio. Un sentito ringraziamento dalla amministrazione comunale per il ciò che si è svolto”.