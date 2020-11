Un’auto a Biella per il trasporto dei pazienti oncologici

Si è arricchito di un nuovo veicolo il parco auto a disposizione del Fondo Edo Tempia, associazione biellese di volontariato senza scopo di lucro impegnata nella lotta contro i tumori e assistenza ai malati.

Grazie anche al contributo del Socio Massimo Galvan, vicepresidente di Conad Nord Ovest e titolare insieme alla moglie Nadia Rossin del Conad di Candelo, che ha aderito al progetto “Noi con voi”, unitamente ad altre aziende del territorio, è stata acquistata una Fiat Punto a disposizione della ONLUS, per il servizio di trasporto dei pazienti verso strutture sanitarie lontane da casa per diagnosi e terapie.

Un’auto in più è un dono particolarmente prezioso per l’associazione i cui volontari percorrono in media oltre 100mila chilometri all’anno a beneficio di più di 150 pazienti oncologici del territorio. L’associazione di volontariato Fondo Edo Tempia opera in collaborazione con le Aziende Sanitarie territoriali, Università e Centri di Ricerca al fine di sostenere e migliorare i programmi oncologici della Regione Piemonte.