Candelo, premi e borse di studio per 7mila euro: c’è ancora tempo per presentazione domande

E' stato pubblicato sul sito del comune di Candelo il bando per l’assegnazione di premi e borse di studio per merito scolastico e sportivo.

Nello specifico: premi di studio istituiti dal comune di Candelo; borse di studio intestate al dottor Camillo Vigliani e alla sig.ra Clara Vigliani Albertini; borsa di studio Maestro Falla Ernesto; borse di Studio in memoria dell’insegnante Giuseppe Lacchia; borsa di studio Donazione Comitato Folkloristico Candelese; borse di studio in memoria di Stefano Migazzo e borse di studio Scanzio Secondo Barbet e Dionisio Frun Quinta da Candelo. Saranno assegnati premi e borse di studio per un totale di circa 7.000 euro.

Il termine per la presentazione delle domande è mercoledì 2 dicembre tramite PEC all’indirizzo candelo@pec.ptbiellese.it oppure mail a candelo@comunedicandelo.it