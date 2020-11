A Pray arriva distributore per l’acqua filtrata, vicesindaco: “Servizio per tutti, speriamo di usare meno plastica”

Un distributore di acqua filtrata liscia e gasata nel comune di Pray. A darne notizia sui social il vicesindaco e assessore al Bilancio Marcella Fina: “Come promesso lo abbiamo installato a lato del Polivalente di Pray. Speriamo così che, con questo nuovo servizio disponibile per tutti, di usare meno plastica. L'impianto, anche se mancano le ultime finiture al rivestimento, è in funzione da qualche giorno ma purtroppo non potremo inaugurarlo come avremmo voluto a causa delle restrizioni dell’emergenza Covid. Il distributore funziona mediante tessera ricaricabile con moneta direttamente sull'impianto. Le prime trecento tessere sono già disponibili in Municipio e si possono richiedere telefonando al numero 015.767035 int.4. Oppure mandando una email a: pray@ptb.provincia.biella.it ".