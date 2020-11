Le ricette di Cascina Imperolo: Risotto alle mele e zafferano

Questa settimana, per la serie “Le Ricette di Cascina Imperolo”, vi proponiamo un prelibato risotto alle mele e zafferano. Le dosi per la preparazione di questo risotto sono per circa 4 persone: occorrono 500 grammi di mele Fuji (circa 3-4 delle gustose mele di Cascina Imperolo), 400 grammi di riso carnaroli, 1 cucchiaio di pistilli di zafferano, 40 grammi di burro, brodo di verdure e sale quanto basta.

Mettere gli stimmi di zafferano in una ciotolina con un po' di acqua calda e lasciarli riposare per una mezz'oretta; nel frattempo prendere le mele e tagliarle a cubetti. Successivamente mettere le mele in pentola con il burro e farle rosolare a fuoco basso. A questo punto aggiungere il riso alzando la fiamma per facilitare la tostatura, continuare a mescolarlo aggiungendo di tanto in tanto il brodo di verdure. A cottura quasi ultimata del riso, aggiungere gli stimmi di zafferano e sfumare per un'ultima volta con il brodo alle verdure. Mantecare bene. Il vostro risotto mele e zafferano è pronto per essere impiattato e gustato. Buon appetito!