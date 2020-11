Lingua materna, lingua del cuore unisce Biella e La Plata (Argentina)

I versi di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) faranno da colonna portante all’incontro transoceanico: appuntamento mensile di Su Nuraghe che, da un anno, mette in contatto Sardi e Italiani che vivono in Italia e in Argentina.

I testi, precedentemente pubblicati sul sito istituzionale del Circolo Sardo di Biella, rilanciati sulla pagina FaceBook del Circolo Sardo di La Plata e su diversi media e giornali cartacei, verranno letti on-line, avvalendosi della piattaforma Google Meet.

A fare da contrappunto ai versi di Nicola Loi, i proverbi africani di padre Oliviero Ferro di Plello di Borgosesia, tradotti in sardo campidanese da Giulio Solinas di Sestu (Cagliari).

Le traduzioni in Italiano sono curate da Roberto Perinu e da Battista Saiu, su indicazione degli autori. In omaggio alle “Patrie di accoglienza”, le opere sono tradotte in Piemontese letterario nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), e rese in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).