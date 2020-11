Dal Nord Ovest – Incendio nella vicina Valsesia, in azione Vigili del Fuoco e AIB

Incendio di sterpaglie nella vicina Valsesia. Al momento, un paio di ettari circa sono avvolti dalle fiamme in una zona impervia di località Fontana di Mezzo, nel comune di Civiasco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno subito bloccato il fronte del fuoco impedendo alle fiamme di avvicinarsi alla strada.

Il vento e il sottobosco secco hanno spinto le fiamme verso l’alto in zona molto rocciosa. In azione anche gli AIB di Civiasco, Varallo e Valduggia, insieme ai Carabinieri della Forestale. La caduta di rocce dall’alto e la verticalità del territorio ostacolano, tuttavia, lo spegnimento da terra. Gli AIB stanno cercando di raggiungere una zona pianeggiante, sopra il fronte di fuoco, per cercare di bloccarlo.