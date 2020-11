Scontro violento a Lessona ma automobilisti indenni

Saranno da accertare le cause dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 21 novembre, nel territorio di Lessona. Coinvolti due automobilisti biellesi che, fortunatamente, non hanno riportato ferite nel violento scontro. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso, anche il carro attrezzi per la rimozione dei veicoli, gravemente danneggiati e non più marcianti.