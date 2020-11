Problemi alla viabilità nella giornata di ieri, 21 novembre, sulla Provinciale 100 Biella-Andorno Micca. Per cause da accertare, un camion avrebbe perso parte del carico prima di una curva disperdendo un notevole quantitativo di terra e sabbia.

Per evitare disagi alla circolazione dei veicoli, si è provveduto a far intervenire il personale preposto per la pulizia della strada. Sul posto anche le forze dell’ordine.