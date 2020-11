Addio Loredana Vercellotti, dolore a Cossila e Callabiana

Comunità di Cossila e Callabiana in lutto per la morte di Loredana Vercellotti, morta nella giornata di venerdì all’età di 77 anni, all’Ospedale Maggiore di Novara. Originaria di Callabiana, Vercellotti era molto conosciuta nel Biellese per il suo attivismo nel mondo del volontariato.

A ricordarla, in un post su Facebook, le parrocchie della Valle Oropa: “È così che vogliamo ricordarti, Loredana, stanca ma contenta dopo un pranzo per la nostra comunità a Cossila San Giovanni. Sentiamo già ora la tua mancanza ma tu ascolta la voce che ti ripete: "Bene, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo padrone". Grazie per tutto quello che hai fatto! Ricordati di noi”.

Anche il paese di Callabiana si stringe alla famiglia di Loredana Vercellotti: il fratello Igino, infatti, era uno degli ideatori e fondatori dei caratteristici presepi di Natale che, ogni anno, richiamano un sacco di persone. “Tutti i volontari – scrivono - che si occupano dei presepi di Callabiana si stringono intorno a Igino Vercellotti per la scomparsa della sorella”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, lunedì 23 novembre, alle 19 nella chiesa parrocchiale di Cossila San Giovanni. Sempre qui si terranno i funerali martedì 24 novembre alle 10.30.